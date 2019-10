दुष्यंत चौटाला की शपथ से पहले तिहाड़ जेल से बाहर आए अजय चौटाला, दो सप्ताह की मिली है फरलो

जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला दो हफ्ते की फरलो मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. अजय चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद से तिहाड़ जेल में बंद हैं. दुष्यंत चौटाला आज मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे. शपथ समारोह राजभवन में दोपहर 2.15 बजे होगा.

दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा के समर्थन से भाजपा ने हरियाणा में सरकार गठन का दावा पेश किया, उसी दिन अजय चौटाला को फरलो की मंजूरी मिली. भाजपा, हरियाणा में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई थी. दुष्यंत भाजपा को समर्थन को लेकर शुक्रवार को अपने दस विधायकों से मुलाकात से कुछ पहले जेल में अपने पिता से मिले थे.

Delhi: Jannayak Janata Party Chief Dushyant Chautala's father Ajay Chautala released from Tihar Jail after been granted furlough of 14 days. Ajay Chautala says,"Dushyant has established the organisation in just 11 months." pic.twitter.com/PHgbngUkXF