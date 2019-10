Haryana Election 2019: वोटर लिस्ट में कैसे खोजें अपना नाम, इन 6 प्वाइंट्स में समझें

हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election ) के लिए मतदान 21 अक्टूबर, सोमवार को एक ही चरण में होगा. हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम तीन दिन बाद 24 अक्टूबर, गुरुवार को घोषित किए जाएंगे. हरियाणा के चुनावी मैदान में मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) और जेजेपी हैं. इस बार 90 विधानसभा सीटों पर कुल 1,169 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. मतदान के लिए प्रदेश में 19,578 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. वहीं, हरियाणा में 1.8 करोड़ मतदाता हैं. इनमें से 98 लाख पुरुष और 85 लाख महिला मतदाता हैं और 252 तीसरे लिंग के मतदाता हैं.

वोटर लिस्ट में हर एक उस व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है, जो वोट देने योग्य है और उसने अपना नाम पंजीकृत करा रखा है. जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, उन्हें ही मतदान करने का हक होता है. इन 6 प्वाइंट्स में जानें वोटर लिस्ट में कैसे खोजें अपना नाम...

- सबसे पहले हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट https://ceoharyana.gov.in/ पर जाएं

- वेबसाइट पर "Check Your Name In Voter List" लिंक पर क्लिक करें

- आप अपना नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दो तरीके से खोज सकते हैं. पहला सभी डिटेल भरकर और दूसरा केवल वोटर आईडी से.

- डिटेल के साथ चेक करने के लिए 'By Details' पर क्लिक करें और उसमें जिले का नाम, विधानसभा क्षेत्र, नाम, रिलेशन नेम, आयु, लिंग के बारे में बताएं. इसके बाद सर्च पर क्लिक करने अपनी जानकारी पा सकते हैं.

- केवल वोटर आईडी से पता करने के लिए 'By Voter Id' पर क्लिक करें और उसमें अपना वोटर कार्ड नंबर डालकर सर्च का बटन दबा दें. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपकी जानकारी होगी.

- इसमें आपके बूथ नंबर, सीरियल नंबर और पोलिंग बूथ की जानकारी होगी.

बता दें, साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 में से 47 सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं, कांग्रेस केवल 15 सीटों पर ही सिमट गई थी, और इनेलो के खाते में 19 सीटें गई थीं. इसी दिन 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर मतदान है.