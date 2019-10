हरियाणा में फिर खट्टर सरकार: मनोहर लाल खट्टर ने ली CM पद की शपथ, दुष्यंत चौटाला बने उप मुख्यमंत्री

मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली. इसके साथ ही जेजेपी संस्थापक दुष्यंत चौटाला ने भी शपथ ली. राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने पद की शपथ दिलाई. दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है. वोटों की गिनती के दो दिन बाद बीजेपी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ तालमेल में कामयाब रही. दुष्यंत की नई सरकार में क्या भूमिका होगी ये भी तय हो गया. शनिवार को दिल्ली से आए पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद की देखरेख में बीजेपी के विधायकों ने मनोहर लाल खट्टर को आम राय से अपना नेता चुना. वहीं शुक्रवार को दुष्यंत ने दावा किया था कि जो दल साझा न्यूनतम कार्यक्रम को लागू करेगा वो उसका साथ देंगे.

Chandigarh: Manohar Lal Khattar takes oath as the Chief Minister of Haryana, at the Raj Bhawan. #HaryanaAssemblyPollspic.twitter.com/SBqHELyaAk