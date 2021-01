हरियाणा में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि, 1,66,000 मुर्गे-मुर्गियों को मारे जाने की तैयारी

वहीं, एहतियातन पोल्ट्री फार्म के कर्मचारियों का चेकअप किया जाएगा. एक किलोमीटर एरिया के लोगों की जांच भी होगी. मंत्री ने बताया कि 'पिछले एक महीने में हरियाणा में 4 लाख मुर्गियों की मौत हुई है. हमने जालंधर सैंपल भेजे थे. अलग-अलग पोल्ट्री फॉर्म से भोपाल भी सैंपल भेजे गए थे, इनमें से दो फार्म्स के सैंपलों में H5N8 मिला.'

Over 4 lakh chickens died here in a month. We sent samples to Jalandhar. Samples from different poultry farms were also sent to Bhopal - samples from two of these were found positive for H5N8 (avian influenza): JP Dalal, Animal Husbandry & Dairying Fisheries Minister, Haryana pic.twitter.com/6WJO8EdZcp