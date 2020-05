दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर फिर लगा लंबा जाम, मजदूरों ने पुलिस पर लगाया ये आरोप

बॉर्डर सील होने के बाद कुछ लोगों ने हरियाणा पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस पैदल व साइकिल से जाने वाले लोगों को राज्य में दाखिल नहीं होने दे रही है, जबकि कार, बाइक व अन्य वाहनों से आने वाले लोगों को नहीं रोका जा रहा है. हरियाणा जाने वाले मजदूरों का कहना है कि पास होने के बावजूद उन्हें राज्य में दाखिल होने से रोका जा रहा है. वह लोग वाहन खरीदने में अक्षम हैं. हरियाणा पुलिस आर्थिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव कर रही है.

Delhi: Heavy traffic movement at Delhi-Gurugram border; Police personnel are checking passes and IDs of people commuting through the route. Haryana government has sealed borders with the national capital due to increase in the number of #COVID19 cases. pic.twitter.com/23B5h75v96