दीवाली में इको-फ्रेंडली पटाखे, बीज बम फोड़ेंगे और फिर उगेंगे फल-फूल

तनिका बंसल ने बम को तैयार करने के लिए अलग-अलग तरह के बीजों को एकत्रित किया. उन्होंने विभिन्न प्रकार के बीजों का उपयोग किया, जैसे फूल और सब्जियों के बीज जो सामान्य बीजों की तरह लगाए जा सकते हैं. तनिका ने मिट्टी के दीयों में भी बीज डाला ताकि लोग ये दीये मिट्टी में डाले और यह पौधे में विकसित हो जाए.

Haryana: Ahead of Diwali, an artist in Panchkula sells 'seed crackers' in a bid to promote environmental awareness. Tanika Bansal says, "This is a small step to make people aware about the environment and pollution and motivate them to plant more trees." (11.11.2020) pic.twitter.com/4EkAooZBUk