हैदराबाद पुलिस ने हवाला गिरोह के 7 लोगों को किया गिरफ्तार, जब्त की 5 करोड़ की नकदी

हैदराबाद पुलिस ने कथित हवाला गिरोह का भंडाफोड करते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया है और पांच करोड़ रुपये जब्त किये हैं. मंगलवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह बात कही गई. विज्ञप्ति के अनुसार सोमवार रात वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास से सात लोगों को कथित अवैध धन हस्तांतरण करते पकड़ा. ये सभी गुजरात के मूल निवासी हैं.

Hyderabad: Commissioner's Task Force (West Zone) Team apprehended 7 persons from Jubilee Hills Check Post, yesterday, on charges of carrying out illegal money transfer. Cash worth Rs 5 crores was also seized. #Telanganapic.twitter.com/ckpENCSdZw