कन्नड़ भाषा के अपमान पर अमित शाह पर भड़के एचडी कुमारस्वामी, एक के बाद एक ट्वीट कर निकाली भड़ास

कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा RAF की यूनिट की आधारशिला रखी गई.

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने रविवार को शिवमोग्गा जिले में एक रैपिड एक्शन फोर्स यूनिट के शिलान्यास समारोह में अनावरण की गई पट्टिका का इस्तेमाल नहीं किए जाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक के भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली. जेडीएस नेता ने कहा, "पैनल में सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी का उपयोग किया गया. ये कन्नड़ के लिए अपमान था." अमित शाह कर्नाटक के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो शनिवार को बेंगलुरु पहुंचे थे. शनिवार शाम को अमित शाह ने शिवमोग्गा जिले में (आरएएफ) की एक नव-निर्मित बटालियन के एक परिसर की आधारशिला रखी. इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य नेताओं में राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी थे.

Union Home Minister @AmitShah laid the foundation stone for the RAF unit in Bhadravathi of Shivamogga district on Saturday. But the inscription plaque unveiled on the occasion to mark the foundation stone laying is in only Hindi and English. It clearly shows...

1/8 pic.twitter.com/Lr981DhSpB — H D Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) January 17, 2021

Those who tolerate insult to the dignity and honour of land as well as its language are not fit to hold the reigns of state's administration. The act and behaviour of the Union Home Minister, Chief Minister and deputy Chief Minister are nothing but betraying Kannadigas.

8/8 — H D Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) January 17, 2021