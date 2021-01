स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने फर्जी ‘Co win App’ के खिलाफ लोगों को आगाह किया, सरकार की मंजूरी वाला App शीघ्र आएगा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने बुधवार को लोगों को ‘को-विन' (co win app) नाम के किसी मोबाइल एप (Mobile App) को ‘डाउनलोड' (Download) करने और उन पर सूचना साझा करने के खिलाफ आगाह किया. दरअसल, इन्हें शरारती तत्वों ने बनाया है और उनके नाम कोविड-19 टीकाकरण (Covid-19 Vaccination) के लिए सरकार के आगामी आधिकारिक एप से मिलते-जुलते हैं. हर्षवर्धन ने ट्वीट किया, ‘‘सरकार के आगामी आधिकारिक मंच से मिलते-जुलते नाम वाले कुछ एप शरारती तत्वों ने बनाए हैं, जो एपस्टोर्स पर हैं. उन (एप) को डाउनलोड या उन पर व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करें. एमओएचएफडब्ल्यू (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) का अधिकारिक मंच (सरकार से मंजूरी प्राप्त) एप आने पर उसे उपयुक्त रूप से प्रकाशित करेगा.''

Some apps named "#CoWIN" apparently created by unscrupulous elements to sound similar to upcoming official platform of Government, are on Appstores.



DO NOT download or share personal information on these. #MoHFW Official platform will be adequately publicised on its launch.