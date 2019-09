ओवैसी बोले, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है तो हिमंत बिस्वा सरमा ने किया पलटवार, बोले- फिर हिंदुओं की रक्षा...

असम में एनआरसी की अंतिम सूची को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा सरमा के बीच बीच ट्वीटर पर तीखी बहस देखने को मिली. दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने हिमंत बिस्वा सरमा का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि, 'यह खुली स्वीकारोक्ति है कि किस तरह असम एनआरसी का इस्तेमाल मुस्लिमों को बाहर करने के लिए किया गया. पहले इस जटिल प्रक्रिया में बगैर दस्तावेजी सबूतों के लोगों को शामिल करने के बाद अब हिमंत बिस्वा सरमा कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं की रक्षा की जाएगी.'

If India does not protect Hindus who will protect them? Pakistan? India shall forever remain a home for persecuted Hindus, irrespective of your opposition Sir https://t.co/ZNOz0GazER

ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने आगे लिखा, 'किसी की मान्यता के आधार पर न तो उसे नागरिकता दी जानी चाहिए और न ही वापस ली जानी चाहिए.' ओवैसी के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए सरमा ने लिखा, 'अगर भारत हिंदुओं की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? पाकिस्तान? भारत हमेशा सताए हुए हिंदुओं का घर रहेगा, भले ही आप इसके विरोधी हों सर...' असदुद्दीन ओवैसी और हिमंत बिस्वा सरमा के बीच बातचीत यहीं नहीं रुकी. सरमा के इस ट्वीट के जवाब में ओवैसी ने दोबारा लिखा, 'भारत को सभी भारतीयों की रक्षा करनी चाहिए, न कि सिर्फ हिंदुओं की. जो लोग टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं, वे कभी नहीं समझ सकते हैं कि ये देश किसी एक आस्था या मान्यता से बहुत बड़ा है.

Sir, India is a civilisation not country. History of a country starts with constitution. But history of a civilisation starts with much more. India that is Bharat was, is and will remain a vibrant civilisation. For Hindus, India has been our home land for more than 5000 years! https://t.co/gd70Vwwr0c