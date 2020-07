Rain in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में मौसम इस समय मेहरबान है. बुधवार को सुबह से ही काले बादल घिरे रहे और बाद में भारी बारिश (Heavy Rain) का दौर शुरू हो गया. बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया और माहौल में ठंडक घुल गई.दिल्ली और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में सुबह करीब 11.55 बजे झमाझम बारिश हुई. हालांकि बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली. राजधानी दिल्‍ली में बारिश के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की नौबत आई. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर बताया, ''जल भराव के कारण गिरधारी लाल मार्ग, गुरु रविदास मार्ग, मायापुरी फ्लाईओवर के नीचे, प्रहलाद पुरम फ्लाईओवर के नीचे, धौलाकुआं से गुरुग्राम, नारायण से लोहा मंडी तक, माया देवी के लिए धातु फोर्जिंग और महिपालपुर पर ट्रै‍फिक स्‍लो रहा.''

India Meteorological Department had predicted heavy rain in the national capital today. pic.twitter.com/kL9kffBmok