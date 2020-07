Mansoon update: देश में बारिश (Rain) का दौर जारी है. मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को पूर्वी उत्‍तरप्रदेश (East Uttar Pradesh) और पूर्वी, पश्चिमी और मध्‍य मध्‍यप्रदेश में बारिश और कई स्‍थानों पर भारी बारिश (Heavy to very Heavy rain falls) की संभावना जताई है. गुजरात के सौराष्‍ट्र, कच्‍छ तथा कोंकण व गोवा में भी मध्‍यम से भारी बारिश का अनुमान भारतीय मौसम विभाग ने जताया है. महाराष्‍ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्‍यप्रदेश से सटे छत्‍तीसगढ़ में भी अगले दो दिनों में मध्‍य से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है. बिहार में भी इस समय बारिश का सिलसिला जारी है, यहां सोमवार और मंगलवार को भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

Mumbai: High tide of 4.67 meters expected at 1:03 pm today as per Brihanmumbai Municipal Corporation. Visuals from Bandra Bandstand. pic.twitter.com/mXDvgrlKkE