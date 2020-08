केरल में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे को लेकर जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ट्वीट करके हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया, ''हेल्पलाइन नंबर खुले हुए हैं. इन नंबरों पर आपको दुबई से केरल आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में सवार यात्रियों के बारे में जानकारी दी जाएगी.

एयरपोर्ट कंट्रोल रूम - 0483 2719493

मालापुरम कलेक्टोरेट - 0483 2736320

कोझिकोड कलेक्टोरेट - 0495 2376901

दुबई में मौजूद भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.

हेल्पलाइन नंबर - 056 546 3903, 0543090572, 0543090572, 0543090575

Helplines are open. #CCJaccident



These numbers will assist you in providing information about passengers who were on the Air india Express AXB1344 from @DXB to CCJ.



Airport Control Room - 0483 2719493

Malappuram Collectorate - 0483 2736320

Kozhikode Collectorate - 0495 2376901 pic.twitter.com/aPjh8ujav4