हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश, 29 दिसंबर को लेंगे झारखंड के CM पद की शपथ

जेएमएम-कांग्रेस-राजद की बड़ी जीत के एक दिन बाद यानी मंगलवार को हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया. इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुल 50 विधायकों के साथ मैंने राज्यपाल से मुलाकात की और मेरे साथ राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह और झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित थे. उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 29 दिसंबर को होगा.

