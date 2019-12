NRC को लेकर हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट, कहा- मुझे नहीं लगता कि...

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने रविवार को दोपहर दो बजे झारखंड के मुख्यमंत्री (Chief Minister) के रूप में शपथ ग्रहण की. इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि एनआरसी (NRC) लागू करने योग्य नहीं है. सोरेन ने ट्वीट किया, "मुझे नहीं लगता कि एनआरसी लागू करने योग्य है और इसे लागू करना संभव भी है. पूरा देश नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ खड़ा हो गया है. यह तब हो रहा है, जब हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है. हम लोगों को फिर से कतार में खड़ा नहीं कर सकते हैं, जैसा कि नोटबंदी के दौरान हुआ था."

यह भी पढ़ें: Jharkhand के मुख्यमंत्री बने Hemant Soren

एक अन्य ट्वीट में सोरेन ने 'नोटबंदी' का जिक्र करते हुए कहा, "नोटबंदी के कारण कई लोगों की जान चली गई. इसकी क्या आवश्यकता है? खोए हुए जीवन की जिम्मेदारी कौन लेगा? सीएए के विरोध को भी सरकार पुलिस के माध्यम से शांत करना चाह रही है. यह लोकतंत्र नहीं, कुछ और है."

“I don't think NRC is feasible or implementable. The entire country is up in arms against CAA. This is happening while our country is going through an economic crisis. We can't make people stand in queue again like the way it happened during 1/2https://t.co/4kKMYcnKxu