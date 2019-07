हिमाचल प्रदेश के सोलन में बड़ा हादसा, जिस होटल में लंच कर रहे थे सेना के जवान वह ढहा, 2 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां एक होटल में जमींदोज हो गया. बताया जा रहा है कि इस होटल में सेना के जवान ठहरे हुए थे. जवान जब लंच कर रहे थे उसी दौरान होटल की इमारत ढह गई. जानकारी के मुताबिक यहां सेना के करीब 15 और 15 आम नागरिक फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम जारी है. मदद के लिए एनडीआरएफ और आर्मी के हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं. एक अधिकारी ने बताया कि नाहन-कुमारहट्टी मार्ग पर स्थित यह इमारत भारी बारिश के चलते ढह गई. इसमें एक रेस्तरां भी था. उन्होंने बताया कि मलबे में फंसे लोगों में कथित तौर पर सेना के कुछ जवान और उनके परिवार के सदस्य हैं. ये लोग उत्तराखंड जा रहे थे और दोपहर का भोजन करने के लिए वहां रूके थे.

Himachal Pradesh: 10 people rescued from the debris of a building in Kumarhatti that collapsed today. Director cum Special Secretary Revenue & Disaster Management DC Rana, says, "total 25 persons were on the spot. It is raining heavily. NDRF team from Panchkula moving." pic.twitter.com/MBLJl7gZCL