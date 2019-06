कुल्लू बस हादसा: स्थिति का जायजा लेने पहुंचे CM जयराम ठाकुर ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर बंजार तहसील में हुए बस हादसे में घायल यात्रियों की स्थिति जानने के लिए शुक्रवार को कुल्लू के लिए रवाना हो गए. यहां स्थिति का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं. आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. यहां एक निजी बस (पंजीकरण संख्या एचपी 66-7065) गुरुवार को जिले की बंजार तहसील में धोथ मोड़ के पास 300 मीटर से अधिक गहरे नाले में गिर गई थी. बस कुल्लू से गढ़ गुशानी जा रही थी. हादसे में 44 लोगों की जान चली गई और 34 अन्य घायल हैं.

