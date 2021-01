"ऐतिहासिक भूल को सुधारा गया": बाबरी विध्वंस पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जब बाबर जैसे विदेशी आक्रांता भारत आए थे, तो उन्होंने क्यों राम मंदिर को तोड़ने के लिए चुना. क्योंकि उन्हें पता था कि राम मंदिर में भारत की आत्मा बसती है. उन्होंने वहां पर एक विवादित ढांचा खड़ा किया, जो मस्जिद नहीं थी. ऐसी जगह जहां इबादत नहीं की जाती, वो मस्जिद नहीं हो सकती. लेकिन छह दिसंबर 1992 को इस भूल को सुधार लिया गया.

Correction | #WATCH | When foreign invaders like Babur came to India, why did they choose Ram temple for demolition? Because they knew that the soul of the country resides in Ram temple... On Dec 6, 1992, a historical mistake ended: Union Minister Prakash Javadekar in Delhi pic.twitter.com/0mvj9zq0Qq