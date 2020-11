अमित शाह की Twitter की प्रोफाइल फोटो की जगह दिखा 'Error', यह थी वजह

अमित शाह के ट्विटर हैंडल से गायब हो गई थी उनकी डीपी. (फाइल फोटो)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के ट्विटर हैंडल (Amit Shah Twitter) से गुरुवार को उनकी प्रोफाइल फोटो गायब हो गई. अकाउंट पर उनकी फोटो की जगह 'एरर' का मैसेज आ रहा था. उनके वेरिफाइड हैंडल के डिस्प्ले पिक्चर की जगह 'Media not displayed. This image has been removed in response to a report from the copyright holder.' का मैसेज दिख रहा था.