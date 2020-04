बॉलीवुड के मशहूर एक्‍टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के निधन पर पूरा देश शोक में डूब गया है. उनके निधन पर राजनीतिक, सामाजिक और सिनेमा जगत की हस्तियों ने शोक व्‍यक्‍त किया है. हिंदी फिल्‍म जगत के मशहूर कपूर परिवार के सदस्‍य ऋषि कपूर ने अपने ऊर्जा भरे अभिनय से बड़ी संख्‍या में लोगों को दिल जीता और लाखों की संख्‍या में प्रशंसक बनाए. राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप राष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू, वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बॉलीवुड के इस सदाबहार अभिनेता के निधन पर शोक जताते हुए उन्‍हें श्रद्धांज‍लि दी है. गृह मंत्री शाह ने अपने ट्वीट में लिखा-दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जी के निधन के बारे में जानकर बेहद दुख हुआ. वह अपने आप में एक संस्‍था थे. ऋषि जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है, उन्हें उनके असाधारण अभिनय कौशल के लिए हमेशा याद किया जाएगा. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना. ओम शांति..

Pained to know about the passing away of legendary actor Rishi Kapoor ji. He was an institution in himself. Rishi ji's demise is an irreparable loss for Indian cinema. He will always be remembered for his exceptional acting skills. Condolences to his family & followers. Om Shanti