मोदी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद ने दी जानकारी

मोदी सरकार ( Modi Govt) की कैबिनेट ने बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए. ये फैसले असम, अरुणाचल प्रदेश, स्वास्थ्य से लेकर बैंकों के विलय से जुड़े रहे. मीटिंग के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह (Home minister Rajnath Singh) और कानून मंत्री रविशंकर ने प्रेस कांफ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि मोदी सरकार ने असम एकार्ड ( Assam Accord) यानी 1985 में हुए समझौते को ठीक ढंग से लागू करने का फैसला लिया है. इस संबंध में वहां के स्टेकहोल्डर्स से भी बातचीत की जाएगी. कैबिनेट ने उच्चस्तरीय कमेटी भी गठित करने का फैसला किया है. यह कमेटी असम एकार्ड के क्लॉज छह को लागूू करने और इसके असर की समीक्षा करेगी. वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल हेल्थ एजेंसी को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तौर पर तब्दील किया है. ताकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके.इसके अलावा कैबिनेट ने विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय को भी मंजूरी दी.

HM Rajnath Singh: Cabinet has approved a high-level committee to implement Clause 6 of Assam Accord, many longstanding demands of Bodos also approved pic.twitter.com/JRV6EIu17l