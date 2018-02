आप भी कर सकते हैं बेबी निर्भया की मदद - जानें कैसे...

देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ही दिन पहले आठ महीने की एक बच्ची के साथ कथित रूप से उसके 28-वर्षीय चचेरे भाई ने बलात्कार किया, जिस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गई, और उसे तीन घंटे तक चले ऑपरेशन के अलावा कई दिन आईसीयू में भी बिताने पड़े... बच्ची के पिता दिहाड़ी श्रमिक हैं, और 9,000 रुपये माहवार कमाते हैं... बच्ची की मां का कहना है कि वह बच्ची की देखभाल के लिए कुछ हज़ार रुपये माहवार की अपनी नौकरी छोड़ देगी...NDTV के दर्शकों तथा पाठकों को धन्यवाद, क्योंकि उनकी ओर से हम अब तक 6,20,570 रुपये (5 फरवरी तक) जुटा चुके हैं...जो भी रकम एकत्र होगी, वह बेबी निर्भया के परिवार को मेडिकल खर्चों तथा रीहैबिलिटेशन के लिए दी जाएगी, तथा शेष रकम की एफडी (फिक्स्ड डिपॉज़िट) बच्ची के नाम करवा दी जाएगी, जिसका नाम उजागर नहीं किया जा सकता...हम इस मुद्दे पर दिल्ली महिला आयोग के साथ मिलकर नज़र रखेंगे...

बच्ची को दिए जाने के लिए चेक '' (अगले तीन सप्ताह तक जुटी सारी रकम बेबी निर्भया के लिए इस्तेमाल की जाएगी) के नाम काटे जाने चाहिए... चेक निम्नलिखित पते पर भेजे जा सकते हैं...113 ए / 1, (गोवर्द्धन रेस्तरां के निकट), अधचिनी (113A/1, (Near Govardhan Resturant), Adhchini)श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110017 (Sri Aurobindo Marg, New Delhi 110017)दूरभाष : 011-26561333/444 (Phone: 011-26561333/444)बैंक का नाम : HDFC बैंकशाखा : अधचिनी, नई दिल्ली 110017खाताधारक का नाम : UDAY FOUNDATION FOR CDRBG TRUSTखाता प्रकार : बचत खाताखाता संख्या : 03361450000251आईएफएससी कोड : HDFC0004397चूंकि उदय फाउंडेशन FCRA के पास रजिस्टर्ड नहीं है, हम विदेशी अनुदान तथा सहायता स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन प्रवासी भारतीयों से उन खातों के ज़रिये मदद ले सकते हैं, जो भारत में संचालित हैं... विदेश में रहने वाले किसी भारतीय नागरिक द्वारा अपनी निजी बचत में से सामान्य बैंकिंग प्रणाली द्वारा किया गया सहयोग विदेशी सहायता नहीं माना जाता है...सहायता भेजने के बाद help@udayfoundationindia.org पर सूचना दें, जिसमें आपका पूरा पता तथा PAN नंबर दर्ज होना चाहिए, ताकि हम आपको 80जी के तहत कर में छूट की रसीद भेज सकें...यह सूचना परोपकार के उद्देश्य से उपलब्ध कराई / प्रकाशित की गई है, तथा इसके पीछे कोई वाणिज्यिक मकसद नहीं छिपा है. NDTV सहायता एकत्र करने वालों द्वारा किए जा रहे दावों की पुष्टि नहीं करता है, और न ही वह इस बात की गारंटी दे सकता है कि सहायता राशि उसी मद में खर्च होगी, जिसका दावा सहायता एकत्र करने वाले कर रहे हैं. आपसे अनुरोध है कि दिए गए पते तथा अन्य सूचनाओं की स्वतंत्र रूप से जांच कर लें, और उसके बाद ही सहायता भेजें. इसके लिए NDTV अथवा / तथा उसके कर्मचारी किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे.