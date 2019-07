अमेरिका के ह्यूस्टन में 22 सितंबर को होगा 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम, भारतीय समुदाय से मिलेंगे पीएम मोदी

खास बातें अमेरिका के ह्यूस्टन में होगा हाउडी मोदी कार्यक्रम भारतीय समुदाय के हज़ारों लोगों के भाग लेने की संभावना दक्षिण पश्चिम अमेरिका में दोस्ताना अंदाज में एक-दूसरे को हाउडी कहते हैं

अमेरिका के ह्यूस्टन में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ होने वाले पीएम मोदी (PM Modi) के कार्यक्रम का नाम हाउडी मोदी (Howdy Modi) रखा गया है. यह कार्यक्रम 22 सितंबर को होगा. दक्षिण पश्चिम अमेरिका में दोस्ताना अंदाज में एक-दूसरे को हाउडी कहने का चलन है. यह हाउ डू यू डू (How do you do) का संक्षिप्त रूप है. इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के हज़ारों लोगों के भाग लेने की संभावना है. अकेले टेक्सस में भारतीय मूल के करीब पांच लाख लोग रहते हैं. इन लोगों की अंतरिक्ष, ऊर्जा, मेडिसिन, शिक्षा, आईटी और कारोबार जैसे अहम क्षेत्रों में पकड़ है.

इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोई टिकट नहीं है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के भाषण के अलावा भारतीय-अमेरिकी रिश्तों को दर्शाने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा.

दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी. अपने पहले कार्यकाल में पीएम मोदी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वेयर गार्डन और सान जोस के एसएपी सेंटर में सार्वजनिक कार्यक्रम कर चुके हैं. हाउडी मोदी का आयोजन टेक्सस इंडिया फोरम कर रहा है.