हावड़ा ब्रिज को कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में किया गया रोशन

पश्चिम बंगाल की पहचान हावड़ा ब्रिज को शनिवार को शानदार रोशनी और साउंड शो के जरिए सजाया गया और ऐसा खास तौर पर कोरोनावायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मान देने के लिए किया गया. गौरतलब है कि शनिवार को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी था जो कि यूनेस्को द्वारास पूरी दुनिया में मनाया जाता है. सजावट के पीछे का जिम्मा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पर रहा. कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद कहने के ब्रिज पर डिजिटल लाइट रोशनी बिखेर रही थी.

Light in dark times. Howrah Bridge paying tribute to Corona Warriors on the International Day of Light. Video shortly. #HowrahBridge#InternationalDayOfLight#Kolkata#Coronafighterspic.twitter.com/dTS9hTCDGf