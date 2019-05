Surat Fire: सूरत के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, 18 छात्रों की मौत, कइयों ने जान बचाने के लिए लगाई छलांग

Surat Fire: गुजरात के सूरत (Surat) के सरथाना इलाके में स्थित तक्षशिला कॉम्प्लेक्स (Takshila) की दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग में 18 छात्रों की मौत हो गई. जिस फ्लोर पर आग लगी वहां कोचिंग सेंटर चल रहा था. आग से बचने के लिए कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने ऊपर से छलांग लगा दी, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है. न्यूज एजेंसी ANI ने सूरत के पुलिस कमिश्‍नर के हवाले से बातया कि हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है और इसकी संख्‍या बढ़ भी सकती है. सोशल मीडिया पर बिल्डिंग से छलांग लगाते हुए लोगों का वीडियो भी वायरल हो गया है.

Gujarat CMO on fire at a coaching centre in Sarthana area of Surat: Chief Minister Vijay Rupani has ordered an investigation into the incident. CM has also declared financial help of Rs 4 lakh each to the families of children who died in this incident https://t.co/50oRpdmk5Y