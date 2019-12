CAA Protest: दिल्ली-गुड़गांव बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम, सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं वीडियो और तस्वीरें

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में गुरुवार सुबह से ही काफी जाम देखने को मिल रहा है. जाम के कारण दिल्ली-गुड़गांव बॉर्डर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन के चलते कई रास्तों पर बैरिकेडिंग की हुई है. इस वजह से दिल्ली-गुड़गांव बॉर्डर (Delhi-Gudgaon Border) पर काफी ज्यादा जाम लगा हुआ है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में सरिता विहार से कालिंदी कुंज के बीच यातायात बंद

ट्विटर पर भी कई लोगों ने इस जाम को लेकर शिकायत की है. वहीं कुछ ने वीडियोज भी शेयर किए हैं, जिनमें हाइवे पूरी तरह से गाड़ियों से भरा हुआ नजर आ रहा है. विस्तारा के चीफ कमर्शीयल ऑफिसर संजीव कपूर ने ट्रैफिक जाम के बारे में बात करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा, ''भारी ट्रैफिक जाम के कारण, एंबियंस मॉल गुड़गांव के पास पिछले एक घंटे से हवाई अड्डे की तरफ जाने वाले हमारे क्रू ट्रांसपोर्ट भी फंस गए हैं. आज दिल्ली में काफी मुश्किल स्थित है''.

Due to heavy traffic jam, our crew transport heading to airport are also stuck for the past one hour near Ambience Mall Gurgaon. Very tough travel conditions today. — Sanjiv Kapoor (@TheSanjivKapoor) December 19, 2019

वहीं एक अन्य ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया. उसने लिखा, दिल्ली-गुड़गांव बॉर्डर पर काफी ज्यादा ट्रेफिक जाम है. इस वीडियो में कई सारी गाड़ियां जाम में फंसी हुईं नजर आ रही हैं.

@rjginnie Huge traffic jam at Delhi Gurgaon Border (Nr Ambience Mall).Vehicles are not moving since 8:40AM. (Video Recording time:09:00am) pic.twitter.com/1Dw0BRDpyz — G.S. VIRK (@GURIVIRK123) December 19, 2019

कई लोग जाम को लेकर सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं. वहीं कुछ अन्य दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए ट्रेफिक स्थिति पर उनसे मदद मांग रहे हैं.

@dtptraffic heavy jam on gurgaon delhi road near Ambience mall gurgaon. The traffic is not moving at all pic.twitter.com/uNHpFKMJh0 — Devashish Majumdar (@b2be32e03c22448) December 19, 2019

वही एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पुलिस ने कई रास्तों पर बैरेकेडिंग की हुई है और एक बार में एक ही गाड़ी को निकलने दिया जा रहा है.

दिल्ली पुलिस ने कई ट्वीट्स का रिप्लाय देते हुए कहा है कि गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरीकेड लगाए गए हैं और सभी वाहनों को चैक किया जा रहा है. इस वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है.