मणिपुर-नागालैंड सीमा पर दज़ुको घाटी के जंगलों में भीषण आग, CM बीरेन सिंह ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण  

दज़ुको घाटी की गिनती "मणिपुर में सबसे सुंदर स्थानों में से एक" के रूप में होती है. अधिकारियों के मुताबिक, आग पर काबू पा लिया गया है. यह घाटी फूलों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है. इस आग से वहां की जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है. सीएम बीरेन सिंह के मुताबिक यह आग दो-तीन दिन पहले ही लगी थी.

Very unfortunate, that a wild fire has started at the Dzuko Valley, one of the most beautiful place in https://t.co/KHO56WZKZv probably started about 2-3 days ago from the Nagaland side and crossed over to our side. It is likely that the fire might even reached Mt.Iso areaToday, pic.twitter.com/lvdxZDOhaU