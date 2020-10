सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में सैकड़ों मरीजों ने एक साथ किया योग, देखें VIDEO

ITBP द्वारा संचालित सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल में वर्तमान में 1200 से अधिक मरीज हैं. यहां पर अब तक उपचार के बाद 5500 से अधिक रोगियों को छुट्टी दी गई है. यह देश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर और अस्पताल है.

रविवार को सुबह समाप्त हुए 24 घंटों में भारत में कोरोना के 75829 नए मामले सामने आए. इसके साथ देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 65 लाख को पार कर गया. इन 24 घंटों के दौरान 940 मरीजों की मौत हो गई. देश में कोरोना से अब तक कुल एक लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

Early morning Yoga at ITBP run largest Sardar Patel Covid Care Centre and Hospital, Radha Soami Beas, Chhatarpur, New Delhi. At present the center has more than 1200 patients admitted. More than 5500 patients discharged after treatment so far.#Himveerspic.twitter.com/l35iyZ2YX9