COVID-19 महामारी के बीच परीक्षाएं, तेजस्वी यादव की चेतावनी- जल्दबाजी महंगी साबित होगी 

तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में लिखा, "केंद्र सरकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA), यूजीसी और आईआईटी दिल्ली को देश के युवाओं और छात्रों की चिंता को देखते हुए मानवीय रुख अपनाना चाहिए! COVID के बढ़ते मामलों के बीच एग्जाम आयोजित करने में जल्दबाजी महंगी साबित होगी! बिहार में बाढ़ और सरकार की उदासीनत से समस्याएं और बढ़ जाएंगी."

Central Govt, NTA, UGC & IIT Delhi must have a considerate & humane view of the plight of the students & youth of this country!

This hurry to conduct exams amidst spiking Covid cases will prove to be costly! In Bihar floods+Govt apathy will compound problems!#PostponeJEEAndNEET