हैदराबाद निकाय चुनाव: बीजेपी के प्रदर्शन से जी.किशन रेड्डी खुश, NDTV से बोले-विधानसभा चुनावों में तेलंगाना में सरकार बनाएंगे

हैदराबाद के निकाय चुनाव कोई भी जीते, बीजेपी के लिए जश्‍न मनाने का मौका...

#NDTVExclusive | "This is a victory for the BJP as well as for the people of Hyderabad": G Kishan Reddy, Minister of State, Home Affairs#HyderabadCivicPollspic.twitter.com/NRy4t9wBy5 — NDTV (@ndtv) December 4, 2020

Watch | "This BJP's victory, the victory of the people of Hyderabad": G Kishan Reddy, Minister of State, Home Affairs #NDTVExclusive#HyderabadMunicipalPollspic.twitter.com/2RRuzVpos8 — NDTV (@ndtv) December 4, 2020

Watch | "We have won in places where there is no polarisation": G Kishan Reddy, Minister of State, Home Affairs #NDTVExclusive#HyderabadMunicipalPollspic.twitter.com/qLushHlimi — NDTV (@ndtv) December 4, 2020

उन्‍होंने दावा किया, 'हमने ऐसे स्‍थानों पर भी जीत हासिल की है जहां वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ.' उन्‍होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने प्रचार किया, जिसका फायदा पार्टी का मिला है. रेड्डी ने कहा कि यह मानना सही नहीं है कि हम वोटों के ध्रुवीकरण के कारण जीते, हम ऐसे स्‍थानों पर भी जीते जहां वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ. लोगों ने बीजेपी पर भरोसा करते हुए उसके पक्ष में वोट डाला. हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी और घर-घर जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार किया. टीआरएस ने प्रचार में काफी बड़ी राशि खर्च की. काफी होर्डिंग्‍स लगाए, खूब पैसे खर्च किए.