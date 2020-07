हैदराबाद के मेयर कोरोनावायरस से संक्रमित, खुद ट्वीट कर दी जानकारी 

देश में कोरोनावायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोनावायरस से 13 लाख 85 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, 32 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच हैदराबाद के मेयर (Hyderabad Mayor) बोंथू राममोहन (Bonthu Rammohan) भी कोरोनावायरस से संक्रमित हो गए हैं. बोंथू राममोहन ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है. मुझे फिलहाल कोई परेशानी नहीं है. कोरोना का सामना साहस के साथ करें, भय के साथ नहीं. अगर आपका कोरोना पॉजिटिव हो जाएं तो घबराएं नहीं. मेरी सलामती और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.

Am tested positive. Am up and active. No difficulty at all. Let's face COVID with courage and not with fear. Do not get panic if you are tested positive. Thanks for your wishes for my well-being and fast recovery. @trspartyonline@TelanganaCMO@KTRTRS@arvindkumar_iaspic.twitter.com/4uiQov3g3g