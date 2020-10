एक साल 9 महीने का मास्टरमाइंड बच्चा, 'तेज मेमोरी' से बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स

IIT बॉम्बे ने किया डिजिटल दीक्षांत समारोह, छात्रों के वर्चुअल अवतारों को दी गई डिग्री और मेडल

इस कम उम्र में आदिथ को तेज मेमोरी के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और दो अन्य नेशनल रिकॉर्ड्स मिले हैं. उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि सब कुछ एक बच्चे का खेल नहीं है. तेलंगाना राज्य में हैदराबाद के रहने वाले आदिथ को इस उम्र में अपने पूरे परिवार पर गर्व करने के लिए प्रशंसा मिली है.

Telangana: One year & 9 months old Aadith Vishwanath Gourishetty of Hyderabad makes it to World Book of Record & four other record books for having a sharp memory. His father says, "He can recognise alphabets, pictorial objects, logos, flags, fruits, animals etc." (07.10.2020) pic.twitter.com/Lg4ozq9UWd