हैदराबाद : लोगों की तेज चीख-पुकार के बीच पानी के बहाव के साथ बह गईं गाड़ियां, देखें VIDEO

शहर के उपनगरीय इलाके सरूरनगर के ग्रीन पार्क कॉलोनी से एक 20 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दो कार पानी में बहती दिखाई दे रही हैं. ट्विटर पर ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में एक घर के सामने खड़ी एक कार को तेज बहाव में अचानक हिलते, फिर आराम से दिशा बदलकर बहते हुए देखा जा सकता है. यानी पानी का बहाव यहां इतनी तेज थी कि कार की दिशा तक बदल गई.

Unbelievable scenes as cars, even heavy vehicles, are like free floating objects just carried by the force of water; this one recd as a forward, said to be from Green Park Colony #Saroornagar#HyderabadRains@ndtv@ndtvindia#FloatingInHyderabadpic.twitter.com/Go4dBVmGaT