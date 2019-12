हैदराबाद रेप-मर्डर केस: फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई, हाईकोर्ट ने दी इजाजत

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में 26 साल की पशु चिकित्सक से गैंगरेप और मर्डर केस की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी. हाईकोर्ट ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की इजाजत दे दी है. पशु चिकित्सक की रेप और हत्या मामले की सुनवाई के लिए महबूबनगर जिला कोर्ट में एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा. बता दें कि इस घटना के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है. इसे लेकर जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. संसद से लेकर सड़क तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है. बीते रविवार को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया था.

Telangana: A Special Court to be setup at Mahabubnagar District Court to hear the case of rape and murder of a woman veterinarian. pic.twitter.com/K5aORaZk3w