आवाज बुलंद करने की वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा, अनुच्छेद 370 की बहाली तक समस्या बनी रहेगी : महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर (Jammu-kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने आरोप लगाया है कि 370 समेत तमाम मुद्दों पर आवाज बुलंद के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली तक समस्या बनी रहेगी. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी ऐसा माहौल तैयार करना चाहती है, जहां लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं हो. महबूबा ने आरोप लगाया कि उन्होंने अनुच्छेद 370 (Article 370) समेत तमाम मुद्दों पर आवाज बुलंद की, लिहाजा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उनकी पार्टी को प्रतिबंधित करने की तैयारी की जा रही है.

Until & unless the Kashmir issue is resolved, the problem will remain and persist. As long as they do not reinstate Article 370 the issue won't be resolved. Ministers will come and go. Simply conducting elections is no solution to the problem: Mehbooba Mufti, PDP Chief pic.twitter.com/wFIH52mJcn