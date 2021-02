उत्तराखंड में पनबिजली परियोजनाओं को रोकने पर मैं निशाने पर आ गया था: जयराम रमेश

रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘जब मैंने उत्तराखंड में अलकनंदा, भागीरथी और दूसरी नदियों पर पनबिजली परियोजनाओं को रोका तो मैं निशाने पर आ गया था. हम इन परियोजनाओं के प्रभावों के बारे में विचार नहीं कर पा रहे थे.''

As Environment Minister, I came under sharp attack for stopping hydel projects on Alaknanda, Bhagirathi and other rivers in Uttarakhand on ecological grounds. We weren't considering the cumulative impacts of these projects. I can't help but recall that now.

#UttarakhandDisasterpic.twitter.com/44Z1CZXRU3