कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले हेमंत सोरेन, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का दिया न्योता

झारखंड में जेएमएम-कांग्रेस-राजद की बड़ी जीत के बाद बुधवार को हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की. जेएमएम नेता हेमंत सोरेन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया. मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने कहा, 'मैंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए सोनिया गांधी जी और राहुल जी को आमंत्रित किया है. सोनिया जी ने आश्वासन दिया है कि राहुल जी समारोह में शामिल होंगे. मैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भी आमंत्रित करूंगा.



Hemant Soren, CM designate of Jharkhand: I have invited Sonia Gandhi Ji & Rahul Ji for the oath taking ceremony. Sonia Ji has assured that Rahul Ji will attend the ceremony. I will also invite Prime Minister and Home Minister for the oath taking ceremony.