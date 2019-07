'मैन वर्सेज़ वाइल्ड' शो में शिरकत कर बेहद उत्साहित हूं : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रकृति के रहस्यों को करीब से दिखाने के लिए मशहूर डिस्कवरी चैनल के जाने-माने शो 'मैन वर्सेज़ वाइल्ड' की एक कड़ी में दिखाई देने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकृति को लेकर अपने भीतर मौजूद कौतूहल की वजह से इसका हिस्सा बने थे और इसमें शिरकत के लिए वह बेहद उत्साहित रहे. भारत के सबसे पुराने नेशनल पार्क में बिताए इन क्षणों के बारे में प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा, "यह शो सारी दुनिया के सामने भारत की समृद्ध प्राकृतिक धरोहर पेश करने और प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर रहते हुए पर्यावरण संरक्षण की महत्ता पर ज़ोर देने का बेहतरीन मौका है..."

हाथ में भाला, डोंगी की सवारी जंगल में कुछ इस अंदाज में दिखे पीएम नरेंद्र मोदी- देखें Video

उत्तराखंड स्थित जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूट किए गए इस शो के बारे में चैनल के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "सालों तक मैं प्रकृति के बीच रहा हूं, पहाड़ों में, जंगलों में... इन सभी सालों का मेरे जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ा है... सो, जब मुझसे राजनीति से दूर जाकर प्रकृति के बीच रहते हुए इस विशेष शो में शिरकत करने के लिए पूछा गया, मुझे कौतूहल भी हुआ, और मैं इच्छुक भी था... मेरे विचार में, यह शो सारी दुनिया के सामने भारत की समृद्ध प्राकृतिक धरोहर पेश करने और प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर रहते हुए पर्यावरण संरक्षण की महत्ता पर ज़ोर देने का बेहतरीन मौका है... एक बार फिर जंगल में समय बिताना शानदार तजुर्बा रहा, विशेष रूप से बेयर (ग्रिल्स) के साथ, जिनकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, और वह हमेशा प्रकृति को अपने वास्तविक स्वरूप में देखने की कोशिश में जुटे रहते हैं..."

बाघ संरक्षण के लिए 'मैन वर्सेज़ वाइल्ड' में दिखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री ने सोमवार को बेयर ग्रिल्स के ट्वीट को रीट्वीट भी किया, और कहा, "भारत - जहां आप हरियाली से भरपूर जंगल, अलग-अलग तरह का वन्यजीवन, खूबसूरत पहाड़ और नदियां देख सकते हैं... इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप देश के अलग-अलग हिस्सों में घूमना चाहेंगे..."

India- where you find lush green forests, diverse wildlife, beautiful mountains and mighty rivers.



Watching this programme will make you want to visit different parts of India and add to discourse of environmental conservation.



Thanks @BearGrylls for coming here! @DiscoveryINhttps://t.co/AksPyHfo7X