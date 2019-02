भारतीय पायलट को लेकर उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट, पीएम मोदी को दी यह सलाह... 

जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय पायलट के पाक की हिरासत में होने को लेकर बुधवार को एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि विंक कमांडर को सुरक्षित रूप से तुरंत लाया जाए. उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विंग कमांडर के भारत वापस आने तक अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर देने चाहिए. विंग कमांडर इस समय पाकिस्तानी सेना की हिरासत में हैं. अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी को तबतक अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर देने चाहिए, जबतक विंग कमांडर सुरक्षित रूप से वापस नहीं लौट आते. यह सामान्य बात नहीं है कि जब हमारा पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है और वे करदाताओं के पैसे से राजनीतिक भाषणबाजी कर रहे हैं.

For the record it's not just unsolicited advice to the PM, I had requested the opposition to postpone the meeting in light of the developments, especially after the news of our pilot being in Pakistani custody but they felt otherwise. I chose not to attend as a result. pic.twitter.com/kxRhSfYdRG