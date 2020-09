IAF के बेड़े में शामिल हुआ राफेल, वायुसेना की बढ़ाएगा शान

रक्षामंत्री ने कहा कि राफेल भारत के लिए गेमचेंजर होगा. उन्होंने कहा कि राफेल का इंडक्शन भातीय वायुसेना के लिए मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि भारत आजादी, समानता और भाईचारे के प्रति प्रतिबद्ध है.

यह भी पढ़ें: तस्वीरों में देखें : राफेल की IAF में एंट्री, भारतीय वायुसेना की शान बढ़ाएगा राफेल लड़ाकू विमान

बता दें कि ये विमान वायुसेना की 17वीं स्क्वॉड्रन में शामिल होंगे, जिन्हें 'Golden Arrows' कहा जाता है. इस औपचारिक समारोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अपनी फ्रेंच समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली के साथ मौजूद रहे. पार्ली खासकर राफेल के इंडक्शन के लिए भारत आई हैं. इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया मौजूद रहे.

राफेल को बेड़े में शामिल करने से पहले यहां इसकी पारंपरिक 'सर्वधर्म पूजा' की गई. इस दौरान राफेल को वॉटर कैनन से सलामी दी गई, जिसके बाद राफेल और तेजस विमानों ने हवाई उड़ान भरी.

#WATCH: Water cannon salute given to the five Rafale fighter aircraft at Ambala airbase. #Haryanapic.twitter.com/SB9jhyp1Ox