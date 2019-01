खनन घोटाला मामला: चर्चित IAS बी चंद्रकला की बढ़ी मुसीबत, प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया

उत्तर-प्रदेश में हुए खनन घोटाला मामले में आईएएस चंद्रकला ( B Chandrakala) पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित उत्तर प्रदेश खनन घोटाले के सिलसिले में हमीरपुर की पूर्व जिला मजिस्ट्रेट बी. चंद्रकला तथा अन्य को समन किया है. पूछताछ अगले सप्ताह की जाएगी. बता दें कि पिछले दिनों बी. चंद्रकला (IAS B Chandrakala) के लखनऊ स्थित घर पर आज सीबीआई ने छापेमारी की थी. सीबीआई की ये छापेमारी खनन से जुड़े घोटाले की जांच के लिए हुई थी.

Exclusive: IAS बी चंद्रकला ने CBI के छापे से 9 दिन पहले खरीदी थी प्रॉपर्टी, नए रिटर्न में कई संपत्तियां 'गायब'

बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए बी चंद्रकला को 24 जनवरी को बुलाया गया है. चंद्रकला से लखनऊ स्तिथ ED के दफ़्तर में पूछताछ होगी. समाजवादी पार्टी से MLC रमेश मिश्रा भी इस मामले में आरोपी हैं. ED ने नोटिस भेजकर उन्हें 28 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है.

ED के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 4 आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है. ईडी यह जांच यूपी के हमीरपुर वाले मामले में दर्ज FIR के मुताबिक ही जांच करेगी. ईडी की टीम अवैध खनन से उगाहे गए करोड़ो रूपये की काली कमाई के ठिकाने ढूंढ रही है. ED फिलहाल 11 आरोपियों के खिलाफ इस मामले की पड़ताल कर रही है.

Enforcement Directorate summons former Hamirpur District Magistrate B Chandrakala and others in alleged Uttar Pradesh mining scam. Questioning scheduled for next week. pic.twitter.com/iD87jF5RZH