IAS अधिकारी ने चेताया- लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे VIPs के नाम सामने लाएंगे; पंजाब के MLA बोले- नाम लेकर शर्मिंदा करना सही नहीं

मामला कुछ यूं शुरू हुआ कि आईएएस अधिकारी मनोज परीदा ने ट्वीट किया, ''कल से हम उन वीआईपी के नाम और पदनाम प्रकाशित करेंगे जो कर्फ्यू के आदेशों का उल्लंघन कर रहे और सुबह-शाम वॉक पर जा रहे हैं. सचेत रहें.'' इस ट्वीट के साथ अधिकारी ने एक स्माइली भी यूज किया. हालांकि इस ट्वीट के बाद पंजाब के विधायक की प्रतिक्रिया आई. पंजाब के विधायक कंवर संधु ने आईएएस अधिकारी को ऐसा करने से मना किया और ट्वीट के जवाब में लिखा कि नाम लेकर शर्मिंदा करना सभ्य समाज में सही नहीं है.

No, @manuparida1, naming and shaming in not done in a civilised society. Bring a law to fine them and punish them.@vpsbadnorehttps://t.co/RD547Tsb5C