ICICI-Videocon Loan Case: चंदा कोच ED के समक्ष हुईं पेश, जारी हुआ था समन

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन बैंक कर्ज धोखाधड़ी और धनशोधन से जुड़े मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं. कोचर पर बैंक कर्ज धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोप में मुकदमा दर्ज है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कोचर सोमवार को ईडी के खान मार्केट स्थित दफ्तर पहुंचीं. उन्हें 11 बजे ईडी के समक्ष पेश होना था. हालांकि , वह समय से कुछ देर पहले ही पहुंच गईं.

चंदा कोचर से ईडी की पूछताछ जारी, एक और कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का शक

सूत्रों ने कहा कि मामले के जांच अधिकारी को जांच आगे बढ़ाने के लिए कोचर की मदद की जरूरत है. धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया जाएगा. ईडी ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और दीपक के भाई राजीव कोचर को भी इसी मामले में समन जारी किया था. बैंक कर्ज मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक मार्च को छापेमारी के बाद भी चंदा कोचर और उनके पति से ईडी के मुंबई कार्यालय में पूछताछ की थी.

Delhi: Former ICICI Bank CEO and MD Chanda Kochhar and her husband Deepak Kochhar were summoned by Enforcement Directorate, in connection with ICICI-Videocon loan case. https://t.co/vTPnn2vEbn