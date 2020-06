कोरोना महामारी के नवंबर में 'पीक' पर रहने संबंधी स्टडी को ICMR ने बताया भ्रामक, किया यह ट्वीट..

Covid-19 Pandemic: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने हाल की उस स्‍टडी के परिणामों को भ्रामक बताया है जिसमें दावा किया है कि भारत में कोरोना वायरस की महामारी के 'शीर्ष स्‍तर (पीक)' पर पहुंचने में आठ सप्ताह के लॉकडाउन (Lockdown) के कारण देर हुई है और यह दौर अब नवंबर माह के मध्य में आ सकता है. ICMR ने कहा है कि यह दावा मामले की आधिकारिक स्थिति को प्रतिबिंबित (Reflect) नहीं करता. ICMR की ओर से इस संबंध में जारी ट्वीट में कहा गया है, ''आईसीएमआर को इस अध्ययन का श्रेय देने वाली खबरें भ्रामक हैं. अध्‍ययन आईसीएमआर ने नहीं किया है और आईसीएमआर की आधिकारिक स्थिति को नहीं दर्शाता है."

The news reports attributing this study to ICMR are misleading. This refers to a non peer reviewed modelling, not carried out by ICMR and does not reflect the official position of ICMR. pic.twitter.com/OJQq2uYdlM