महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट कर पुलिस की गाड़ी उड़ाई, 16 जवान शहीद, पीएम मोदी ने की निंदा

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक बड़े नक्सली हमले की की खबर है. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलिओं ने IED ब्लास्ट कर पुलिस की गाड़ी उड़ा दी है. सूत्रों की मानें तो इस नक्सली हमले में 16 जवानों की मौत हो गई है. महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में माओवादियों ने पुलिस की गाड़ी को उस वक्त निशाना बयाना जब पुलिस की टीम उस जगह जा रही थी, जहां सुबह में ही नक्सलियों ने करीब 25 से 30 गाड़ियों को आग के हवाले किया था. बताया जा रहा है कि जिस पुलिस की गाड़ी पर नक्सलियों ने हमला किया है, उसमें 16 सुरक्षा कर्मी मौजूद थे. हालांकि, इस ब्लास्ट के बाद पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है. दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि यह जानकर कि गढ़चिरौली सी-60 बल के हमारे 16 पुलिस कर्मी आज नक्सलियों द्वारा कायरतापूर्ण हमले में शहीद हो गए, काफी दुख पहुंचा. मेरे संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शहीदों के परिवारों के साथ हैं. मैं DGP और गढ़चिरौली SP के संपर्क में हूं.

महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुन्गान्तीवर गढ़चिरौली नक्सली हमले पर कहा कि हमें लग रहा है कि इस हमले में 15 पुलिस जवान और एक ड्राइवर ने अपनी जान गंवा दी है.

Sudhir Mungantiwar, Maharashtra Minister on Gadchiroli naxal attack: We suspect that 15 police jawaans and a driver have lost their lives in this incident. pic.twitter.com/M2NSkF1DoW

पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस हमले की निंदा की है. उन्होंने ट्वीट किया- महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हमारे सुरक्षाकर्मियों पर हुए घृणित हमले की कड़ी निंदा करते हैं. मैं सभी बहादुर सुरक्षाकर्मियों को सलाम करता हूं. उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. मेरे विचार और एकजुटता शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. ऐसी हिंसा करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.

Strongly condemn the despicable attack on our security personnel in Gadchiroli, Maharashtra. I salute all the brave personnel. Their sacrifices will never be forgotten. My thoughts & solidarity are with the bereaved families. The perpetrators of such violence will not be spared.