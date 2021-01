"अगर वह अकेले न गई होती...": महिला आयोग की सदस्य ने बदायूं गैंगरेप पर दी प्रतिक्रिया

चंद्रमुखी देवी ने पीड़ित महिला के परिजनों से मुलाकात के बाद कहा, मैं सोचती हूं कि अगर वह शाम को वहां नहीं जाती या परिवार के किसी बच्चे को साथ ले जाती तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था. लेकिन यह सुनियोजित घटना थी, क्योंकि उसे फोन करके बुलाया गया था. वह चली गई और ऐसी घटना घट गई. राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या को आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने पीड़िता के परिजनों से मिलने भेजा था. रेखा शर्मा ने गुरुवार शाम को ट्वीट कर कहा, "यह राष्ट्रीय महिला आय़ोग की राय नहीं है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूं."

No I don't..I don't know how and why the member has said this but women have all the right move on their will whenever and wherever they want to. It's society and state's duty to make places safe for women. https://t.co/WlG2DWs20G