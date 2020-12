मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर किसी ने 'लव जिहाद' जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे. न्‍यूज एजेंसी ANI ने शिवराज के हवाले से यह बात कही.एएनआई के अनुसार शिवराज ने कहा, 'सरकार सबकी है, सभी धर्मों और जातियों की. कोई भेदभाव नहीं है लेकिन यदि कोई हमारी बेटियों के साथ कुछ घिनौनी हरकत करेगा तो तोड़ दूंगा. यदि कोई धर्मांतरण की योजना बनाता है या लव जिहाद जैसी चीज करता है तो आप तबाह हो जाओगे.'यह चेतावनी मध्‍यप्रदेश में बीजेपी के नेतृत्‍व वाली सरकार की ओर से लव जिहाद के खिलाफ बिल का मसौदा तैयार करने के कुछ दिन बाद आई है. इसमें धर्मांतरण के उद्देश्‍य से विवाह रचाने वालों के खिलाफ 10 साल की जेल का प्रावधान किया गया है.

