'राहुल भैया... तब आप छुट्टी पर थे': मत्स्य मंत्रालय की मांग पर अमित शाह का तंज

शाह ने कहा कि पुदुच्चेरी में अगली सरकार एनडीए की बनने जा रही है. उन्होंने कहा, "सिर्फ पुदुच्चेरी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में योग्यता की कोई जगह नहीं है." पुदुच्चेरी में विधान सभा चुनाव होने हैं.

About 75% of Puducherry youth unemployed, if you vote NDA government, we will reduce the unemployment rate to less than 40%: Union Home Minister Amit Shah in Karaikal pic.twitter.com/qf0qz6ClMi