'तमंचे पर डिस्को' का VIDEO वायरल होने के बाद प्रणव चैंपियन का आया रिएक्शन, कहा- क्या शराब पीना और...

भारतीय जनता पार्टी (BJP) से हाल ही सस्पेंड हुए विधायक कुंवर प्रणव सिंह 'चैंपियन' (Pranav Champion) का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बंदूकें लहराते हुए 'राणा जी माफ करना' गाने पर डांस कर रहे हैं. न्यूज एजेंसी ANI द्वारा जारी किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विधायक के साथ कुछ अन्य लोग भी डांस कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कहा, 'मामले को हम देखेंगे. इसके साथ ही हम लोग यह जांच भी करेंगे कि हथियार लाइसेंसी हैं या नहीं.' उधर, इन सबके बीच विधायक प्रणव चैंपियन (Pranav Champion) का भी बयान सामने आया है. विधायक ने इसे साजिश करार दिया. उन्होंने कहा, 'यह एक साजिश है. वे लाइसेंसी हथियार थे और लोडेड भी नहीं थे. मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं और न ही किसी को धमकी दे रहा हूं. इसमें क्या अपराध है? क्या शराब पीना और लाइसेंसी बंदूक रखना अपराध है?

