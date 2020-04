डॉक्टरों के खिलाफ नहीं थमी हिंसा, तो 23 अप्रैल को 'ब्लैक डे' मनाएगा IMA, 22 तारीख को देशभर के डॉक्टर जलाएंगे कैंडल

IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा की ओर से देशभर के डॉक्टरों और अस्पतालों से 23 अप्रैल को 'ब्लैक डे' मनाने के लिए कहा गया है. डॉक्टर शर्मा की ओर से एक नोट जारी कर कहा गया है कि अगर सरकार व्हाइट अलर्ट के बाद भी डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ हो रही हिंसा पर केंद्रीय कानून लागू करने में विफल रहती है, तो आईएमए 23 अप्रैल को 'काला दिवस' घोषित करेगा. देश के सभी डॉक्टर काले बैज के साथ काम करेंगे.

If the govt fails to enact Central Law on violence against Doctors & Hospitals even after White Alert, IMA will declare Black Day on 23rd April. All doctors in the country will work with black badges: Indian Medical Association pic.twitter.com/9z1KAsflcO